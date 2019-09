Disparition inquiétante à Liège: une étudiante de 20 ans a disparu après avoir quitté son kot mardi

Marion Haan, une jeune fille âgée de 20 ans, est portée disparue depuis le mardi 17 septembre. Cette disparition est jugée inquiétante par les autorités. Le parquet de Liège a diffusé un avis de recherche mercredi.

La jeune fille est de nationalité française et est étudiante en troisième année de kinésithérapie à la Haute Ecole de la Province de Liège. Elle a quitté son kot situé quai Godefroid Kurth vers 14h et ne s’est plus manifestée depuis.

Marion Haan mesure 1m60 et est de corpulence mince. Elle a les cheveux mi-longs châtain clair et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon noir, une veste jaune à manches lignées et des baskets blanches de la marque Nike.

Des fouilles ont été menées dans la Meuse jeudi, à hauteur du quai Godefroid Kurth, mais aucun signe de la jeune fille.