Disparition d'un couple de Hutois: un corps retrouvé dans leur véhicule au port de Statte à Huy

La voiture du couple de Hutois Sandra Paermentier et Stephen Clément, avec un corps présent à l'intérieur du véhicule, a été retrouvée vendredi au port de Statte, a confirmé le parquet de Liège.

Les membres de la protection civile de Crisnée, le service d'identification des victimes, la police fédérale et la zone de police de Huy ont mené des recherches en bord de Meuse en vue de retrouver le véhicule des personnes disparues, une Volkswagen Bora bleue, immatriculée 1-HBX-529. Peu avant 15h, la voiture du couple a été repêchée par les autorités.

Le corps d'une dame a été retrouvé à l'avant de la voiture côté passager. Selon les premières constatations, il s'agirait de Sandra Paermentier. Le portefeuille de Stephen Clément a également été découvert. Le parquet de Liège précise qu'un médecin légiste est descendu sur place.

Sandra Paermentier, âgée de 40 ans, et Stephen Clément, âgé de 27 ans, étaient portés disparus depuis le 7 décembre dernier. Un dernier contact avait eu lieu entre 22 et 23 heures mais le couple ne s'était plus manifesté depuis ce soir-là.

À la demande du parquet de Liège, la police avait lancé un avis de recherche concernant la disparition des deux Hutois. L'avis avait été massivement partagé sur les réseaux sociaux et des recherches, notamment en hélicoptère, avaient été effectuées en région hutoise.