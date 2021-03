Discussions animées au Domaine de Taintignies : les portes claquent et l'administrateur s'envole

Situation rocambolesque au Domaine de Taintignies, le centre d’accueil pour personnes handicapées, où l’ambiance est encore montée d’un cran ce vendredi. Le Centre avait perdu son agrément, accordé par l'AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité) à la fin de l'année dernière et cela fait de nombreuses années que le personnel dénonce la mauvaise gestion du centre. Selon un communiqué commun des représentants des syndicats FGTB, CSC et SETCA une réunion de concertation sociale exceptionnelle s’est tenue ce matin au Domaine situé au n°40 de la rue de Florent à Rumes avec l’ Administrateur Délégué, Monsieur Maelfait, et son avocat, Maître Dumont.



Mais au cours de cette réunion, les syndicats se seraient entendus déclarer que "les administrateurs souhaitaient reporter l’aveu de faillite, ceci dans l’attente de la réception des derniers montants de financement par la France". Les syndicats s’étonnent de cette posture arguant que "les administrateurs connaissent le montant des financements encore à recevoir pour janvier, février et mars 2021".

Pour faire pression sur l’Administrateur du Domaine monsieur Maelfait, les syndicats décident alors d’occuper les locaux pour obtenir un engagement écrit sur le paiement du salaire de mars. Pourquoi ? Parce que, selon leur communiqué, ces syndicats "suspectent en effet que les montants des organismes de financement français pourraient être utilisés à d’autres fins que le paiement des salaires avant l’aveu de faillite en tant que tel".



La tension serait alors montée d’un cran quand, toujours selon le communiqué des syndicats, "la police a été contactée par l’administrateur délégué, Monsieur Maelfait qui se dit séquestré. Ce dernier persiste et signe en ne voulant pas s’engager sur le paiement des salaires de mars".

Les syndicats exigent alors la preuve de la déclaration de faillite. "De fait, dans le cas où les administrateurs tardent à déclarer officiellement aveu de faillite, les travailleurs seraient sans revenu pour une très longue durée". Les syndicats décident alors de maintenir l’occupation des locaux tant qu’ils n’obtiennent pas la preuve écrite officielle de l’aveu de faillite.

Coup de théâtre alors, les organisations syndicales constatent que l’Administrateur s’est volatilisé, abandonnant son véhicule personnel sur le parking. Les syndicats affirment que "Contacté par le directeur de l’établissement, monsieur Maelfait a affirmé son intention de ne pas revenir dans les bâtiments et de ne pas entreprendre les démarches nécessaires quant à l’aveu de faillite. Il parle maintenant de verser les salaires aux travailleurs courant de la semaine prochaine".