Discrimination dans l'affichage électoral à Schaerbeek, selon la N-VA

A Schaerbeek, sur les panneaux d'affichage officiels installés par la commune, on peut voir du rouge, du bleu, de l'amarante, de l'orange et du vert. Mais ... pas de jaune! Le parti nationaliste flamand n'est pas (encore) autorisé à y coller ses affiches et pour Cieltje Van Achter, tête de liste N-VA à Schaerbeek, c'est de la discrimination ... et 15 jours d'affichage perdus ! "Sur ces panneaux, on ne trouve que les affiches des candidats de partis qui se trouvent déjà représentés au conseil communal. Cela constitue une inégalité de traitement entre les partis et les schaerbeekois ne sont pas correctement informés à propos des candidats".

A l'origine de cette différence de traitement entre les listes, on trouve un règlement communal, voté à l'unanimité, en juin dernier. Il prévoit que seuls les partis déjà représentés au conseil communal peuvent utiliser les panneaux à partir du 3 septembre. Les autres listes doivent patienter quinze jours supplémentaires soit après la date du 16 septembre et l'approbation officielle des listes en vue des prochaines élections communales du 14 octobre. La N-VA n'avait jusqu'ici aucun représentant au conseil communal de Schaerbeek. Elle devra donc patienter encore un peu. De son côté, Bernard Clerfayt, bourgmestre Défi de Schaerbeek, explique ce choix par une volonté d'éviter les affiches de candidats sur des listes finalement jugées non-valides.