Dirty Monitor, toujours plus loin...

L'été n'est pas de tout repos pour la petite société carolorégienne qui n'arrête pas de battre les records.... Cette fois, c'est à Sidney que les Australiens et les visiteurs de l'exposition Symbiosis Vivid Sydney admireront, couchés sur le sol, les images 3D et les animations projetées sur le plafond d'un ancien hall industriel.

Après les expositions immersives Van Gogh ( à Atlanta, USA, avec la présence remarquée de l'acteur Samuel L.Jackson qui a été bluffé par le travail de nos compatriotes ) et Claude Monet en Espagne, c'est donc, "down under", de l'autre côté de la planète, que Dirty Monitor a gagné un marché contre le géant américain Pixar. Van Gogh The Immersive Experience continue par ailleurs son tour du monde après Naples, Bruxelles, York, Atlanta, Las Vegas, Pékin et Anvers, ...

Dirty in China

Et ce n'est pas tout, le secret est aussi bien gardé quand à la future participation des carolos en association avec l'organisation des prochains Jeux Olympiques d'Hiver à Pékin. Ce sera pour février 2022. Une échéance qui approche à grands pas mais dont rien ne transpire. Impossible d'en connaitre les tenants et aboutissants. Les Chinois ont décidé de marqué le coup et on s'attend à une touche made in Charleroi durant les cérémonies d'ouverture et de fermeture, mais les Dirty boyz habitués aux communiqués de presse, la jouent ici, en mode "totale discrétion". Motus et bouche cousue sur tous les fronts.

Des Dirty Monitor qui cependant sont déjà présents sur le sol chinois avec une autre exposition, dans une autre province. Les Chinois sont absolument attirés par le savoir-faire carolo.



Le video mapping et la vie culturelle redémarre donc, et cela a demandé une grosse adaptation à l'équipe qui durant le lockdown a privilégié le télétravail et carrément fermé pendant des semaines les bureaux carolos. Durant le lockdown, l'équipe a d'ailleurs développer son expérience du video streaming. L'amélioration de la circulation mondiale, et la reprise des événéments, aident tout de même les artistes carolos. L'entreprise a également développé des collaborations aux Etats Unis avec une société active dans le secteur médical pour présenter les produits et leur commercialisation.