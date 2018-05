Dirk Frimout était l'invité des élèves de l'Ecole Secondaire Libre de Saint-Hubert

Il est le premier belge à avoir volé dans l’espace : Dirk Frimout était en visite ce mardi à Saint-Hubert. Invité par des professeurs, l’astronaute a transmis sa passion aux élèves de 1ère, 2ème et 3ème secondaires de l'Ecole Secondaire Libre. Des élèves qui ont pu poser leurs questions et ainsi en savoir plus sur l’espace. Dirk Frimout, aujourd’hui âgé de 77 ans, y a passé neuf jours, à bord de la navette spatiale Atlantis en 1992. Un souvenir impérissable qu'il aime partager...