Direction la case prison pour le fugitif Boudidit arrêté à Ransart après 10 ans de cavale

Le FAST, Fugitive-Active Search Team de la Police Fédérale, a procédé, ce jeudi matin, à l'arrestation d'Abou-Sofiane Boudidit (35 ans) dans une petite chambre défraîchie de Ransart, près de Charleroi.



L'homme avait été condamné par le tribunal correctionnel de Charleroi, le 7 mars 2012, à huit ans de prison pour tentative d'assassinat. Mais il avait disparu sans laisser de traces juste après la fusillade perpétrée le 16 septembre 2008. "Cet ancien champion d'Europe et de Belgique de boxe thaï n'a opposé aucune résistance et a été incarcéré à la prison de Jamioulx", précise le communiqué de la police fédérale.

Le 7 mars 2012, Abou-Sofiane Boudidit et son frère Bilal avaient écopé de 8 et 7 ans de prison ferme pour tentative de meurtre devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Le 16 septembre 2008, à la suite d'une querelle avec une autre famille de boxeurs, ils avaient ouvert le feu devant la station de métro de Gilly, en pleine heure de pointe, en direction des frères Salah et Majid Ajakane. Sept projectiles avaient été tirés. L'un d'eux s'était fiché dans le toit d'un bus bondé et deux autres avaient atteint les frères Ajakane, blessant grièvement Salah qui en a conservé des séquelles permanentes. Cette fusillade résultait d'une dispute entre les deux familles, survenue la veille dans un club de boxe thaï fréquenté par l'ensemble des protagonistes.



Abou-Sofiane Boudidit était en fuite depuis la fusillade.