Procédure Renault chez GSK : direction et syndicats sont parvenus à un préaccord

L’annonce avait fait l’effet d’une bombe en février dernier : le géant pharmaceutique GSK annonçait un vaste plan de réorganisation visant ses sites belges de Wavre et Rixensart. 720 emplois étaient menacés, essentiellement chez les cadres et les employés. La procédure Renault était alors enclenchée. Au terme de plusieurs mois de négociations, rendues plus compliquées par la crise sanitaire, direction et syndicats sont enfin parvenus à un préaccord cette semaine. Il est soumis en ce moment au vote électronique du personnel. La signature de l’accord final et de la convention collective est prévue pour vendredi.

386 cadres remerciés

Le nombre de personnes licenciées sera moins important qu’annoncé en février. Il y a eu un peu plus de 200 départs volontaires chez les employés et les cadres. Les négociations ont aussi permis de diminuer le nombre de postes supprimés. Au final, les 125 postes d’employés menacés ont pu être maintenus. 386 cadres vont par contre être remerciés, entre décembre 2020 et décembre 2021. Dans le cadre de la réorganisation, la direction leur laisse néanmoins la possibilité de postuler pour toute une série de nouveaux postes qu’elle ouvre à l’international, ainsi que localement, pour des postes occupés jusqu’ici par des extérieurs.

Sur base de quels critères ?

Syndicats et direction se sont également mis d’accord sur les modalités d’accompagnement des travailleurs licenciés. La dernière pierre d’achoppement portait sur les critères de licenciement. Les deux parties ont finalement trouvé un terrain d’entente sur ce point : ce seront les membres du personnel qui ont le moins d’ancienneté au sein de l’entreprise qui partiront les premiers, mais les plus anciens qui souhaiteraient néanmoins partir pourront bénéficier des mêmes conditions.