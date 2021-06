Dinos Alive à Bruxelles : 80 dinosaures et une expo interactive sur le site de Tour & Taxis

L'exposition immersive et interactive "Dinos Alive" s'ouvre ce mercredi sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles. Quelque 80 dinosaures grandeur nature accueilleront les visiteurs jusqu'au 15 septembre prochain dans un espace d'environ 4500 m2.

Les visiteurs pourront littéralement toucher les dinosaures

Derrière les manettes, la société Exhibition Hub, connue pour ses expositions immersives dans les oeuvres de grands peintres, plonge le public dans les fonds marins à la découverte des créatures qui ont habité les profondeurs au Jurassique et anime sur la terre ferme 80 dinosaures robotisés. "Grâce au volet immersif de l'exposition et à la VR Interactive, les visiteurs pourront littéralement toucher les dinosaures, interagir et participer activement à l'événement", a souligné Mario Iacampo, directeur de la société bruxelloise Exhibition Hub, qui a conçu l'exposition.

Mosasaurus, Elasmosaurus...

Dans la première des 5 salles thématiques, le visiteur pénètre dans un décor sonorisé de l'ère Mésozoïque, où des dinosaures animés se fondent dans l'environnement. La salle 2 offre une immersion dans les fonds marins grâce à des projections à 360° et à des murs rendus tactiles par un système de rideau laser. Les visiteurs peuvent se retrouver face à face avec un Mosasaurus, un reptile marin qui mesurait plus ou moins 15 mètres de long et qui dépassait les 10 tonnes, ou un Elasmosaurus, un poids lourd de moindre envergure qui avait la particularité d'avoir un très long cou.