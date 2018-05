"Dinner in the Sky", jusqu'au 27 mai à quelques mètres du Lion de Waterloo

Le Mémorial 1815 et le cercle d'affaires TuBusiness ont concrétisé cette semaine leur projet "Dinner in the Sky" à quelques mètres du célèbre Lion de Waterloo. Jusqu'au 27 mai, une grue emmène les amateurs à 40 mètres du sol, au-dessus du champ de bataille de 1815, pour déguster des repas préparés par des chefs de renom et étoilés. L'événement est destiné aux entreprises mais aussi au grand public, et il reste quelques places disponibles (www.ditslion.be) pour certains des sept repas par jour programmé pour 22 convives. Une terrasse ouverte à tous permet aussi de profiter du spectacle.

C'est l'association de TuBusiness et du Mémorial 1815 qui a rendu ce projet possible, notamment sur le plan financier. Les deux partenaires se répartissent les coûts, le budget avoisinant les 120.000 euros.

"Le but est d'arriver à l'équilibre mais c'est aussi une belle opération de communication, qui nous permet de cibler un autre public que celui qui vient habituellement visiter le site. C'est important parce que les visiteurs qui viennent, même s'ils ne sont pas mordus d'histoire napoléonienne, ne regrettent en général pas d'être passés chez nous", indique Etienne Claude, le directeur du Mémorial 1815.

Les organisateurs ont même pensé à une petite touche verte: ils ont calculé l'empreinte écologique de leur événement (logistique, grue, etc.) et la compenseront entièrement en replantant 4.000 arbres à Madagascar, via l'asbl Graine de Vie.