Dingues du Tour de France, des Tournaisiens vont marteler le pavé du côté de Roubaix ce dimanche

Ce sera un peu le deuxième Paris-Roubaix de l'année quand, ce dimanche 15 juillet, le Tour de France passera non loin de la frontière lors de la 9e étape de la Grande Boucle entre Arras et Roubaix. L’occasion pour les belges fans de cyclisme de faire une incursion chez nos voisins pour aller voir le peloton tressauter sur les pavés du dernier tronçon du côté de Roubaix.

"Dès que j’ai l’occasion d’aller voir une étape, je le fais, de toute façon! Il y a 14 ans, mon épouse devait accoucher, on a été voir l’étape qui traversait Tournai avant qu’elle n’entre à la maternité" confie Yannick Stocman. Et de poursuivre que cette année cela tombe bien, comme ça tombe un dimanche cela n’aura aucune incidence sur ses obligations au magasin dont il s’occupe "mais en 2014, c’était un jour de semaine, eh bien je me suis absenté pour les voir dans le secteur pavé, l’année ou Nibali a gagné le Tour".

"Les pavés, c'est super-bien"

Chez les Stocman, le fils Thibaut est particulièrement friand des secteurs pavés "je trouve cela super-bien de les voir dans les pavés, j’aime bien quand il y a toute la poussière qui vole quand ils passent". (Ecoutez ci-dessous l'interview de la famille Stocman)

"Cette année les Français seront probablement plus occupés avec leur finale de Coupe du Monde, dit Yannick en souriant, mais il y a aura énormément de belges sur le parcours, ça c’est sûr ! ".

Et au petit jeu des pronostics Yannick assure que pour l’arrivée de dimanche "le vainqueur sera Peter Sagane et un belge aura encore le maillot jaune"