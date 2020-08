"Ils laissent des sacs entiers de crasses": le Château Bon Baron en a marre du camping sauvage

Situés sur les communes d’Yvoir et de Dinant, les 15 hectares de vigne du Château Bon Baron poussent dans un cadre idyllique, en bord de Meuse, sous la surveillance des forteresses de Poilvache et de Crèvecœur. Mais par beau temps, le chemin qui passe entre les vignes et la Meuse, normalement réservé aux piétons et aux cyclistes, est utilisé comme terrain de jeux nocturne par des campeurs peu soucieux de l’environnement.

"Ils laissent des sacs entiers de crasses, font leurs besoins autour des arbres et laissent traîner des déchets dans nos vignes", déplore la vigneronne Jeanette van der Steen, qui produit du vin dans la région depuis 20 ans.

Un coup de marteau sur le visage

Fatiguée de devoir faire le ménage toutes les semaines à la belle saison, elle a décidé d’interpeller par courrier les bourgmestres de Dinant et Yvoir. "Nous avons un intérêt commun à agir pour que cela s’arrête. Car les promeneurs et les touristes qui voient un tel tas de crasses n’auront certainement pas envie de revenir."

D’autant que, selon la vigneronne, certains campeurs sont en plus bruyants et belliqueux. En voulant discuter avec un groupe il y a déjà quelques années, son mari a ainsi pris un coup de marteau sur le visage…

La police intervient régulièrement

A Dinant, on reconnaît tout de suite le problème, apparemment particulièrement prégnant en cet été où les vacances au pays sont à la mode. "Les lieux frais en bord de Meuse ou de Lesse sont très recherchés, y compris par des gens qui n’ont aucun respect", explique le maïeur, Axel Tixhon.

Et rien ne semble arrêter les campeurs : des cadenas sont forcés et des pierres déplacées pour accéder au bord de Meuse et allumer des feux, parfois même avec du bois trouvé sur place.

"Il faut parvenir à rendre compliqué l'accès à ces lieux"

Les forces de l’ordre interviennent, mais leur travail est souvent compliqué par l’heure tardive, la charge de travail supplémentaire due au Covid-19 et la mobilité des campeurs, qui "décampent " rapidement à la vue des agents.

"C’est quelque chose dont nous allons discuter très rapidement en Collège pour trouver des solutions supplémentaires. Il faut parvenir à rendre compliqué l’accès de ces lieux aux véhicules, même si certains font de grands détours pour entrer malgré tout."

Du coté d’Yvoir aussi on dit plancher sur des solutions. "C’est une situation très compliquée, d’autant que nous disposons de moyens limités, et qu’on ne peut pas tout interdire, rappelle le bourgmestre Patrick Evrard. Mais on pourrait par exemple envisager de détacher, l’été prochain, un agent communal charger de sensibiliser les gens."