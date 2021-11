Dinant : une donnerie pour écouler les dons faits aux sinistrés

Les inondations de cet été ont entraîné un énorme élan de solidarité au sein de la population. Dès les premiers jours qui ont suivi, des quantités impressionnantes de dons ont ainsi afflué vers les associations d’aide, les CPAS et les comités de riverain des communes sinistrées.

C’est notamment le cas à Dinant, où le CPAS a rapidement mis en place une plateforme de dons pour les victimes. Problème : énormément de biens non périssables n’ont pas trouvé preneurs et sont toujours stockés dans un hangar non chauffé. "Les vêtements sont entreposés depuis fin juillet, et avec l’humidité et l’approche de l’hiver, nous avions peur que tout ne se dégrade et ne finisse à la benne", explique Delphine Claes, présidente du CPAS. Voilà pourquoi elle a organisé ce samedi une grande donnerie. "Ce sont des choses que les gens ont données de bon cœur, il faut se montrer respectueux par rapport à ça" ajoute une bénévole venue encadrer l’évènement.