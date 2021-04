Dinant présente son nouveau plan de stationnement

La Ville de Dinant a présenté vendredi son nouveau plan de stationnement, qui devrait entrer en vigueur début 2022. Celui-ci sera soumis à l'approbation du conseil communal le 3 mai.

Ce nouveau plan de stationnement se caractérise notamment par un élargissement de la zone de contrôle. Le centre-ville dinantais a été découpé en six zones distinctes (rouge, orange, verte, bleues, blanche et électrique) avec, pour chacune d'entre elles, des règles et des tarifs différents.

"Ce nouveau plan de stationnement n'est pas un moyen pour augmenter les recettes de la Ville, qui sont habituellement de 350.000 euros par an. Nous devrions en effet tourner autour de ce même chiffre", souligne le bourgmestre Axel Tixhon.

L'objectif est d'"organiser le stationnement au bénéfice de la qualité de vie des commerçants et des riverains", expose le bourgmestre. La Ville travaillait jusqu'à présent avec deux sociétés différentes: l'une s'occupait de l'entretien des horodateurs, l'autre du relevé. "Quand quelque chose ne va pas, la faute est systématiquement rejetée sur l'autre. On était aussi face à la difficulté d'adapter les équipements aux nouvelles technologies", poursuit l'échevin de la Mobilité Thierry Bodlet.

Il n'y aura désormais plus qu'un seul opérateur chargé de l'ensemble du système. Il remplacera les 25 horodateurs actuels et en installera autant de nouveaux. Il sera possible de payer par carte et d'encoder les plaques d'immatriculation. Enfin, six types de carte de stationnement seront en vente pour les riverains, habitants, travailleurs, navetteurs, professionnels et visiteurs.