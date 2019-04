Dinant: le béton pour restaurer la collégiale après la guerre, un choix lourd de conséquences

Des travaux de restauration: la collégiale Notre-Dame de Dinant en a connu plusieurs depuis sa construction au XIIIe siècle. Comme la cathédrale parisienne, elle a aussi subi un incendie... mais dans un contexte de guerre. C'était en 1914. Les Allemands mettent la ville à sac. Le clocher prend feu. Parmi les dégâts, la collégiale gothique est décapitée de son bulbe si caractéristique.

Bulbe ou pas bulbe ?

Il y eut alors des projets, des hésitations... et finalement la décision de reconstruire la partie supérieure de l'église en bois... et en béton! L'édifice sera totalement restauré en 1932. Et si l'on grimpe les 150 marches de l'escalier en colimaçon, on peut observer la combinaison de ces matériaux. "Ce qui importait à l’époque, c’est l’apparence extérieure, explique Christian Pacco, président de la fabrique d'église. Il s'agissait de reconstruire le bulbe à l’identique, quelques soient les structures intérieures."