Dimitri Fourny (cdH) à nouveau candidat bourgmestre à Neufchâteau malgré son inculpation

Dimitri Fourny annonce d'ailleurs clairement être à nouveau candidat bourgmestre pour ces élections communales. Pour lui, les gens seront derrière lui : "Les gens ne sont pas dupes et comprendront que c'est un jeu politique", a-t-il déclaré.

L'homme dit également être toujours soutenu par les gens du terrain, son parti et son président.

Autre son de cloche dans l'opposition

Son concurrent direct, Yves Evrard (MR), a évidemment un autre point de vue. Si comme Dimitri Fourny, il "se réjouit" de cette décision, il estime qu'"Aujourd'hui, le citoyen aura une offre claire entre des gens qui ont fauté, qui sont les responsables du fait de devoir aller revoter ; et puis des gens pour qui le respect du citoyen n'est pas un vain mot et pour qui les valeurs fondamentales sont évidemment le socle d'une démocratie qui fonctionne bien et qui permettra, demain je l'espère si le citoyen nous fait confiance, de travailler à redorer l'image de notre ville".

Pour le reste, Yves Evrard estime que l'"on doit respecter le temps de la décision administrative", "le temps de la décision judiciaire par rapport à des faits extrêmement graves. Mais je crois qu'il appartiendra finalement aux citoyens d'avoir le dernier mot pour autant qu'il prenne évidemment toute la pleine mesure de la gravité de la situation que nous venons de vivre".

Rappelons que l'instruction judiciaire, menée par le juge Jacques Langlois, a débouché le mois dernier sur l'inculpation de 21 personnes, dont 7 membres de la famille Fourny.