Diminution des accidents de la route dans la région de Charleroi en 2020

Il y a eu moins d’accidents de la route l’année dernière, en 2020, dans la région de Charleroi. C’est ce qui ressort des chiffres communiqués par la police locale. 2020 est une année, rappelons-le, marquée par le confinement strict du printemps et son interdiction de se déplacer pour des raisons non essentielles. C’est évidemment une donnée à prendre en compte et qui explique, en partie, cette baisse du nombre d’accidents. Même si cette restriction du trafic n’a duré que 54 jours sur 365.



Très concrètement : que ce soient les accidents de voiture avec dégâts matériels, avec lésions corporelles, avec blessés graves ou blessés légers, toutes ces catégories sont en baisse. Et pas un peu. De l’ordre de 30 à 50%. Seule statistique en hausse : celle du nombre de morts. Il y en a eu deux de plus par rapport à 2019 pour un total de neuf décès.



Notez aussi que, toute catégorie confondue, seul un accident sur trois survient le week-end. Mais ces accidents-là sont plus souvent mortels.



D’autres statistiques ont aussi été communiquées par la police. Notamment en ce qui concerne l’alcool au volant où il faut distinguer deux catégories de tests. Lors des 884 tests réalisés sur les lieux d’accidents, trois automobilistes ont subi un retrait de permis immédiat et 144 autres un retrait de six heures. Quant aux tests effectués en dehors d’accidents, ils ont révélé qu’un conducteur sur cinq était alcoolisé.



Des chiffres qui, rappelons-le, concernent l’année 2020.