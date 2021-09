Dimanche sans voiture: pas de train pour aller à Bruxelles depuis Nivelles

Embarquer dans le train avec son vélo pour profiter de la journée sans voiture dans la capitale. Cette année, ce ne sera pas possible de Nivelles à Bruxelles car Infrabel bloque la ligne 124 pendant tout le week-end. Et ce pour avancer sur les travaux du RER (Réseau Express Régional) à Waterloo et Braine-l'Alleud.

La date tombe évidemment mal puisque ce dimanche 19 septembre, c'est la journée sans voiture. Elle a lieu chaque année le troisième week-end du mois de septembre à Bruxelles dans le cadre de la semaine de la mobilité. C'est aussi le week-end des journées du patrimoine dans la capitale, rebaptisées 'heritage days'.

Le porte-parole d'Infrabel, Frédéric Sacré, s'excuse pour les désagréments occasionnés. Mais il rappelle que cette interruption du traffic ferroviaire était prévue depuis longtemps déjà. "Elle a été décidée il y a 3 ans, en 2018, quand on a relancé les travaux du RER". En tout, le traffic est interrompu quatre fois par an sur le chantier.