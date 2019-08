Dilbeek: des tonnes de poissons sont morts d'une cause inexpliquée

Des tonnes de poissons ont été retrouvés morts dans un étang à Dilbeek. Ces cadavres de poissons dégagent une puanteur abominable. Le propriétaire de l'étang est pour l'instant en plein désarroi. Les pompiers, les services communaux et la police ne se sont pas précipités pour l'aider.

Pour Guy Vermeiren, pisciculteur amateur de 75 ans, c'est une catastrophe : en 24 heures tout son élevage a disparu. Selon lui, ce sont des travaux de la commune de Dilbeek qui sont la cause de cette hécatombe. "J'ai ouvert des poissons et à l'intérieur on voit une substance qui ressemble a du yaourt blanc collant. Les poissons sont collés les uns aux autres avec cette substance. Donc pour moi, cela ne peut venir que des travaux de la route".

On peut observer des traces de cette substance à la surface de l'eau. Selon Guy Vermeire, c'est cela qui a tué ses poissons. La commune refuse d'intervenir, parce que c'est un domaine privé. Il ne reçoit d'aide ni de la Protection civile ni des pompiers. Il craint que ces cadavres ne deviennent vecteurs de maladie, ou source de pollution à plus grande échelle. "Quand il y a des orages, je dois jouer avec les écluses pour ne pas inonder les maisons en contrebas. Si je dois ouvrir l'écluse, cela va dans la Zierbeek, et ensuite dans la Dendre. Alors si toute cette pollution va dans la Dendre, je ne sais pas où cela s'arrêtera".

La pollution est-elle une conséquence des travaux? La substance est-elle dangereuse pour la santé? Pour l'instant nous n'avons obtenu aucune précision de la part de la commune.