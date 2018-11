Didier Gosuin : "La formation en alternance gratuite à Bruxelles dès 2019"

Dès le 1er janvier 2019, la formation en alternance sera gratuite pour les chercheurs d'emploi bruxellois qui entament une formation à l'EFP, l'Espace Formation PME, annonce lundi dans La Libre le ministre bruxellois de l'Emploi Didier Gosuin.

"Nous souhaitons ainsi créer une égalité entre les statuts de chercheurs d'emploi. Actuellement, à Bruxelles, on dénombre 1.288 chercheurs d'emploi inscrits chez Actiris (l'office régional bruxellois de l'emploi, NDLR) qui paient pour suivre une formation en alternance à l'EFP. Ils doivent débourser entre 350 et 800 euros pour pouvoir suivre une formation. Ces montants sont demandés alors que les autres formations que peuvent suivre les chercheurs d'emploi auprès d'autres opérateurs comme Bruxelles Formation sont entièrement gratuites. Cela doit changer", explique le ministre DéFI.

Égalité de traitement

À partir du 1er janvier 2019, un budget annuel de 500.000 euros sera débloqué pour assurer la gratuité pour 1.500 chercheurs d'emploi.

Cette mesure de gratuité s'accompagne de deux autres mécanismes: une aide annuelle de 1.750 euros par tuteur en entreprise (ou indépendant) qui accueille un à deux demandeurs d'emploi, et une prime à l'emploi de 15.900 euros pour les entreprises qui engagent directement les demandeurs d'emploi au terme de leur formation.

Ces mesures visent à faire engager les Bruxellois dans l'économie bruxelloise. "Quand je suis arrivé en fonction en 2014, sur le marché de l'emploi bruxellois, 48% étaient des Bruxellois et 52% étaient des non-Bruxellois. Aujourd'hui, on a inversé la tendance. Et je compte bien encore la faire progresser d'ici la fin de la législature", commente M. Gosuin.

Actuellement, l'EFP propose des formations pour 78 métiers en pénurie à Bruxelles.