Diane ouvre la librairie Claudine à Wavre: "Je pense qu'il y a de la place ici pour une petite librairie indépendante"

Elle l’a nommée Claudine, comme l’héroïne des romans de Colette qu’elle aime tant. "Il ne faut pas la confondre avec Martine ! C’est une jeune femme libre, irrévérencieuse, malicieuse, qui osait tout pour son temps et s’était arrogé une liberté folle", précise d’emblée Diane Platteuw. Le projet de cette wavrienne d’ouvrir une librairie indépendante, alors que la concurrence d’internet et des grandes chaînes est bien présente, ne manque pas non plus d’audace ni de liberté. La libraire n’a pas foncé tête baisée pour autant : "Je pense qu’il y a de la place pour une petite librairie dans une ville comme Wavre, indépendante, avec beaucoup de conseils, des activités autour du livre et beaucoup de proximité avec les clients", relativise-t-elle. Beaucoup regrettent en effet la fermeture de la librairie Caligramme il y a quelques années, jamais remplacée par un commerce indépendant du même type.

Ce n’est pas seulement un lieu d’achat ou de vente de livres

L’idée d’ouvrir une librairie lui est venue de la conjonction de sa passion pour les livres depuis qu’elle est toute petite et de son parcours professionnel, qui est notamment passé par le secteur de la diffusion culturelle. "Quand en plus je me suis dit que je voulais m’investir dans ma ville, la première idée qui m’est venue c’est d’ouvrir une librairie", confie Diane. Elle a déniché l’endroit idéal : un ancien snack dans une petite rue fort passante du centre de Wavre. Sur deux niveaux, elle proposera des ouvrages destinés aux adultes et au jeune public. Un troisième espace sera réservé aux animations. "Une librairie, ce n’est pas seulement un lieu d’achat ou de vente de livres, souligne-t-elle. C’est aussi un lieu où l’on se rencontre autour de l’objet-livre et du récit. D’ici trois ans, j’espère donc développer tout un pan d’activités autour de ces deux thèmes, et en particulier le récit, qui peut aussi se construire avec un smartphone. Il y a là un vrai enjeu de réconciliation entre nos ados et la chose écrite".

Partir d’une page blanche

Le jour de notre rencontre, la librairie était encore vide de ses rayonnages et surtout des ouvrages que la libraire compte mettre en avant. Elle reconnaît que le choix est difficile parmi les milliers de titres proposés par les maisons d’édition, surtout quand on doit, comme elle, partir d’une page blanche. "J’ai des goûts de lecture assez affirmés, qui ne correspondent peut-être pas à ce que les gens attendent. La sélection doit donc être un savant mélange des deux : on ne parle bien que de ce qu’on aime, mais il faut aussi connaître les goûts des personnes qui vont venir. Cela demande donc un gros travail d’investigation, de se tenir au courant des nouveautés. Heureusement, je ne suis pas toute seule : je suis entourée d’un réseau de très bons lecteurs avec qui j’échange énormément". D’autant que la gestion d’un tel commerce lui laissera, paradoxalement, moins de temps pour lire. "L’an dernier, j’ai dû lire 75 livres. Je ne suis pas sûre que cette année, avec l’ouverture de la librairie, j’arriverai à ce compte-là ! Il sera donc important pour moi d’être suffisamment bien entourée pour récupérer du temps pour lire". Les coups de cœur étant aussi la plus-value des librairies indépendantes. D’ailleurs, avant de retourner à ses travaux d’aménagement, Diane, n’oublie pas de nous donner un conseil lecture : "J’ai avalé en deux jours les 630 pages d'"Histoires de la nuit", de Laurent Mauvignier. J’ai été happée du début à la fin".