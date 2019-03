Dialogue de sourds entre échevine et représentants des profs du secondaire à Bruxelles

Des profs vont arrêter le travail une heure lundi à l'Institut de Mot-Couvreur, une école secondaire de la ville de Bruxelles. Tout cela pour protester contre la visite de l'échevine de l'enseignement.

La socialiste Faouzia Hariche doit venir présenter son nouveau programme d'enseignement pour les 6 ans à venir. Mais les syndicats de profs trouvent la démarche totalement déplacée. Le torchon brûle d'ailleurs entre les deux camps.

D'un côté, il y a le syndicat CGSP et Valérie Denayer qui estiment que le timing des ces visites de l'échevine est très mal choisi, juste après les élections communales et à quelques semaines d'autres élections à venir. D'autant que ces visites, les profs sont obligés d'y assister. "Ils sont outrés. Ils trouvent que c'est inapproprié que l'échevine vienne présenter maintenant le projet de la majorité communale de la Ville", dénonce Valérie Denayer.

L'échevine Hariche qui réplique qu'elle-même ne sera pas candidate aux élections régionales et fédérales fin mai. Qu'elle n'est donc pas suspecte de faire campagne. Et qu'en plus, sa démarche d'aller dans les écoles n'est pas une première. "Je ne comprends pas", dit-elle. "Il y a six ans, après les élections communales, j'ai fait exactement la même chose. Une fois que le conseil communal avait avalisé les nouveaux projets de législature, j'avais aussi fait un tour des écoles pour le présenter".