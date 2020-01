"Devinez qui se sucre le plus?", les agriculteurs wallons sensibilisent les clients des grandes surfaces sur leurs maigres revenus

"Devinez qui se sucre le plus ?"; "Devinez qui est la vraie vache à lait"? ; "Que se passe-t-il entre la fourche et la fourchette ?",… Voilà quelques-uns des slogans de l’action menée ce samedi par des agriculteurs devant plusieurs dizaines de grandes surfaces, en Wallonie. Objectif de cette action de sensibilisation des consommateurs : dénoncer les faibles marges bénéficiaires qui reviennent aux producteurs wallons. Pour nos cultivateurs et nos éleveurs, il faut que les marges soient réparties avec plus de transparence. Il faut aussi un meilleur équilibre entre les différents acteurs de la chaîne agroalimentaire.

L’opération est une initiative de la Fwa (Fédération wallonne de l’agriculture), de la FJA (Fédération des jeunes agriculteurs) et de l’UAW (Union des agricultrices wallonnes).

L’exemple de Wavre

Parmi les sites d’actions de ce samedi : l’entrée d’une grande surface de Wavre. "On aimerait bien plus de transparence dans la chaîne pour pouvoir, nous, au départ, avoir un prix correct quand on vend notre production", souligne Anne-Catherine Dalcq, vice-présidente de la FJA, la Fédération des jeunes agriculteurs. "Cela fait longtemps que cette situation perdure. Il est temps que cela change. Si on prend l’exemple de la viande bovine, on a un coût de production de 5,50 euros le kilo, payés à l’agriculteur à 4,75 euros. Donc, on est déjà en perte ! Et quand on sait que le prix consommateur est (en moyenne) de 17 euros le kilo, on se demande où va l’argent".

Des clients souvent solidaires

Devant le grand magasin en question, certains clients passent leur chemin. D’autres se montrent compréhensifs. Et beaucoup expriment leur solidarité avec les agriculteurs. "Je suis sensible à leur message et je respecte profondément le monde agricole belge et français", affirme un client. "Il y a des abus dans la chaîne agroalimentaire. Je suis vraiment inquiet pour l’avenir de la profession chez nous". Pour cet autre client, "le risque, c’est de bientôt dépendre des producteurs étrangers. De devoir importer des produits, alors que nos agriculteurs proposent de la qualité". "Nos responsables politiques doivent les défendre", ajoute une passante.

L’agriculture wallonne en danger

Philippe Janssens est membre de la FWA-Brabant wallon. Il ne cache pas son inquiétude pour l’avenir du monde agricole wallon. "Je me demande s’il y aura encore des jeunes agriculteurs chez nous, à terme. La situation est devenue très difficile. Il faut donc soutenir nos jeunes collègues et leur donner envie d’exercer ce métier. Mais le contexte actuel ne donne pas de signes encourageants".

Pour Dominique Lebrun, vice-présidente de la FWA et agricultrice à Wavre, "les jeunes rencontrent d’énormes difficultés en raison des faibles marges bénéficiaires. Et si rien ne change, les jeunes ne pourront bientôt plus reprendre une ferme".

Les agriculteurs disent "attendre encore et toujours une réponse du monde politique". Ils interpellent aussi l’Europe, à l’heure où les budgets se resserrent dans la perspective du Brexit.