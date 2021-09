Développement de parcs nationaux en Belgique : La Flandre investit 17 millions

La ministre flamande de la Nature et du Tourisme Zuhal Demir (N-VA) prévoit un investissement de 17 millions d’euros pour le développement et la promotion de quatre parcs nationaux et trois parcs paysagers qu’elle souhaite créer dans les prochaines années.

Un plan concernant ces parcs avait déjà été annoncé. Les candidatures doivent être rentrées pour le 15 septembre. Ensuite, un jury d’experts indépendants, issus de Flandre et de l’étranger, analysera les notes.

Ceux qui recevront un avis favorable obtiendront un soutien de 100.000 euros. Un trajet d’accompagnement sera mis en œuvre avec ces candidats. La dernière étape est attendue pour la mi-2023 avec la reconnaissance en tant que parc national ou parc paysager.

Via l’agence régionale du tourisme Toerisme Vlaanderen, 17 millions d’euros sont en outre investis dans le développement touristique.

De son côté, la Wallonie travaille elle aussi à la création de deux parcs nationaux. Un appel à projets a été lancé en ce sens le 1er juillet.