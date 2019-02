Devant le centre administratif de Bruxelles-ville, on fait la file dès cinq heures du matin

Ce mercredi encore, plusieurs dizaines de personnes faisaient déjà la file, à cinq heures du matin pour accéder au guichet du bureau des étrangers. Ils patientent debout, dans la rue, en attendant l'ouverture des portes. Certains viennent pour déposer un formulaire, d'autres veulent renouveler leur carte d'identité. Parmi eux, cet homme encapuchonné dans son anorak, nous explique qu'il se présente ici pour le troisième jour consécutif. Une file de cinquante mètres? attendez, dans deux heures, elle sera beaucoup plus longue, ajoute-t-il en souriant.

A partir de 8 heures et l'ouverture des portes, ce qu'ils espèrent tous, c'est arriver au guichet "étrangers". Mais pour cela, certains devront encore patienter plusieurs heures à l'intérieur. Inutilement parfois, puisque les guichets ferment à midi. Il faudra, dans ce cas, revenir le lendemain. Alors de temps à autre, certains perdent patience. Une jeune femme nous explique que vendredi dernier, une dame qui faisait la file avec de jeunes enfants, s'est énervée en apprenant qu'elle devrait revenir un autre jour. Elle s'interroge : est-ce bien normal que cela se passe ainsi?

Le personnel est notoirement insuffisant

Selon l'échevin de l'Etat-civil, Ahmed El Ktibi, les files sont apparues au début de l'année 2019. Après la fermeture d'un centre de la Croix-Rouge à Ixelles et le transfert des personnes hébergées à Neder-Over-Hembeek (qui dépend de Bruxelles), l'administration bruxelloise a été particulièrement sollicitée. Une première solution aurait toutefois été trouvée en début de semaine avec l'ouverture d'un guichet à Neder-Over-Hembeek. Ce matin, toutefois, personne dans la file n'avait entendu parler de ce guichet.

De toute façon, et l'échevin le reconnait aussi, le personnel affecté au bureau des étrangers est notoirement insuffisant. "N'importe qui ne peut pas faire l'accueil et nous n'avons pas de personnel en réserve en cas d'afflux soudain" admet Ahmed El Ktibi. Un plan visant à renforcer le service "étrangers" et aménager des locaux mieux adaptés serait toutefois à l'étude.