Deux trains sont à l'arrêt à Lichtervelde et Loppem, en Flandre occidentale, en raison d'un problème de caténaire.

Au total, 500 personnes ont dû être évacuées, a indiqué la SNCB. La circulation ferroviaire est interrompue entre Roulers et Bruges, et entre Tielt et Dixmude.