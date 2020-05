Deux soirées pour un conseil communal exceptionnel à Namur, plus de 300 points à l'ordre du jour

Deux soirées, rien que ça ! Le conseil communal de Namur sera à bien des égards exceptionnel...il se tient ce lundi et mardi soir. Deux jours ce ne sera pas de trop puisqu'il y a plus de 300 points à l'ordre du jour. Cela s'explique par le fait que les séances de mars et avril ont été annulées à cause du covid 19. Habituellement le conseil communal namurois dure en moyenne 5 à 6 heures...On prévoit cette fois au moins le double...Les débats devraient être nombreux...Autour de la gestion de la crise du coronavirus mais pas que...Il y sera aussi question du déploiement de la 5G à Namur, de l'enquête publique sur l'enfouissement des déchets nucléaires ou encore de l'abattage d'arbres remarquables sur les chantiers namurois. si la séance de ce soir doit se terminer à 23 heures, celle de demain sera au finish.

Ce double conseil aura lieu dans la salle du conseil communal mais sans public, ni presse. l'objectif est de permettre aux élus d'occuper toute la salle du conseil et ainsi de respecter les règles de distanciation sociale. Pourquoi ne pas l'avoir fait par vidéo conférence ? 47 élus qui doivent se connecter en même temps, ça fait vraiment beaucoup de monde et la ville voulait éviter d'éventuels problèmes techniques. les deux séances du conseil communal seront cependant retransmises en direct sur la chaîne youtube de la ville de Namur.