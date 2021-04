Deux soeurs virtuoses en concert classique… au supermarché de Schaerbeek : "Il y a moyen d’organiser des événements culturels en intérieur"

Deux sœurs belges, parmi les meilleures du monde l’une au violoncelle, l’autre à la harpe, ont voulu ainsi protester contre la fermeture des salles de concert. Une fermeture qui dure depuis des mois, alors que les supermarchés, eux, sont bien ouverts.

" C’est évidemment une situation complètement surréaliste ", reconnaît Marie Hallynck, derrière son violoncelle.

Une mini-scène a en fait été installée au bout du magasin, entre le rayon des poissons frais, les frigos de charcuterie et la boucherie. Et vers 10h30, les deux sœurs entament un concert qui devrait durer jusque 13h30.

Très surprise, Patricia, 66 ans, se dit émue de cette organisation, alors qu’elle prend un paquet de saucisson à un mètre à peine de la scène de concert. " J’adore cette musique, j’ai assisté à beaucoup de concerts dans ma vie et cela me manque énormément. C’est une excellente idée ". La petite Lise, 7 ans et demi, a elle aussi un grand sourire. " Ce n’est pas les courses comme d’habitude. C’est plus chouette avec la musique ".

Lire aussi : Bénédicte Linard : "Le comité de concertation du 23 avril sera un moment fondamental pour le secteur culturel"

Tout s’est fait en accord avec le gérant du magasin franchisé, Renaud Caeymaex, qui a lui-même financé l’opération. " Le but c’est vraiment de faire un happening, de redonner le goût de la musique aux gens. Mon objectif n’est pas de reprendre une partie des concerts aux salles qui ont fermé, mais de recréer l’envie d’écouter de la belle musique en direct et d’offrir aussi un lieu d’expression à ces artistes magnifiques qui sont privées de salles depuis des mois ".