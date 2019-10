Deux serpents mortels retrouvés sur le bord d'une route à Namur: comment sont-ils arrivés là?

La scène s’est déroulée ce vendredi à Saint-Servais, près de Namur. Des pompiers de la zone NAGE (Namur, Andenne, Gembloux, Eghezée), découvrent sous une bâche les restes d’un vivarium, ainsi que deux serpents à sonnette. L’espèce est particulièrement dangereuse, voire mortelle.

Les pompiers étaient en plein exercice autour d’un barrage antipollution sur un petit cours d’eau lorsqu’ils ont fait cette découverte surprenante. Ils appellent immédiatement Thomas Degand, à la fois sapeur-pompier professionnel au service d’incendie de Namur depuis huit ans et diplômé en médecine vétérinaire de l’Université de Liège depuis 2005. "Je pensais qu’il s’agissait d’un serpent relativement commun et peu dangereux tel qu’une couleuvre des blés, explique-t-il. En arrivant sur le site, on a constaté que c’était un crotale."

Thomas envoie tout de suite une photo à Gaetan Doppagne, expert notoire en la matière. Ce dernier parvient à identifier l’espèce à distance. Il s’agit bien de serpents venimeux, "voire mortels", met-il en garde.

Dangereux, voire mortel

Le crotalus atrox est "l’un des serpents les plus venimeux parmi les crotales", précise Thomas Degand. Bien que la mortalité de son venin dépende de la fragilité de la victime, les lésions causées peuvent s’avérer assez phénoménales : "Le venin est hémotoxique. Il a tendance à détruire les globules rouges. Il détruit aussi la paroi des vaisseaux sanguins. Le sang ne coagule plus, ce qui provoque des hémorragies internes. Le venin a aussi tendance à détruire les cellules. On a donc d’importantes lésions de nécroses qui peuvent donner de la gangrène gazeuse avec des conséquences catastrophiques", énumère le vétérinaire. Face à de tels risques, inutile d’émettre le moindre doute sur la dangerosité de tels animaux.

Enquête de police en cours

Mais comment une telle espèce, originaire du Texas, s’est-elle retrouvée au bord d’une route en région namuroise ? "Une enquête de police est en cours, mais le plus probable est qu’un détenteur de ces serpents ait voulu s’en séparer. Étant donné qu’ils sont interdits sur le sol belge, on a tendance à le faire en catimini, sans toujours prendre conscience du danger que l’animal peut représenter", suppose Thomas Degand.

En plus d’être dangereux pour l’homme, le crotalus atrox est aussi considéré comme invasif. "Il pourrait très bien prendre la place d’autres animaux dans l’écosystème", s’inquiète-t-il.

Les deux serpents ont été transférés au Natuurhulpcentrum près de Gand, dans l’attente d’un nouveau lieu de résidence équipé pour des animaux d’une telle dangerosité. L’espèce n’étant pas considérée comme menacée, ils seront euthanasiés si aucun parc animalier n’accepte de les accueillir.

Quant à l’éventuelle présence d’autres congénères dans la nature, Thomas Degand reste confiant. "Vu les conditions et la quantité de matière du vivarium versée par terre, cela devait être un vivarium de petite taille. En outre, le froid fait qu’ils n’auraient pas pu partir sur de grandes distances", rassure-t-il. La probabilité que ce serpent se développe dans nos régions reste donc proche de zéro, d’autant qu’il est presque impossible pour ces espèces de survivre au climat de l’hiver belge.

Reconnaissance du statut d’expert

Si les pompiers namurois sont parvenus à évaluer si rapidement la dangerosité de cette situation pour le moins inhabituelle, c’est grâce à l’expertise de Gaetan Doppagne, contacté à distance par Thomas Degand. "C’était une aide extrêmement précieuse, confirme-t-il. Je pense que les autorités devraient trouver une solution pour que cette aide ne soit pas toujours uniquement bénévole, et établir une forme de statut pour ces experts qui viennent en aide à la société civile", réclame-t-il.