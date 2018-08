Deux semaines d'ateliers créatifs pour la Cavalcade de farciennes

La Cavalcade de Farciennes approche. C'est dans deux semaines, le 2 septembre. Les habitants sont invités au Centre Culturel pour préparer le grand défilé. Un atelier citoyen ouvert à tous : les Farciennois, les jeunes, les plus âgés, les associations, tout le monde on vous dit. Pour le lancement, ce sont les résidents du centre de jour pour adultes handicapés qui ouvrent le bal. Tous autour de la table, les ciseaux et les agraphes défilent. Le groupe a choisi de se mettre en couleur sur le thème du Mexique. La semaine prochaine ce sont des enfants inscrits dans un stage qui préparerons leur costume.

Alors si vous savez coudre, ou bricoler n'hésitez pas. Louise Pitot est animatrice au centre culturel. Elle confirme "Si vous savez coudre ou autre, venez nous rejoindre. Grâce à la province de Hainaut on a aussi une designer textile et qui sait aussi confectionner des chapeaux et bien d'autres choses. Donc ça c'est un soutien important."

Et si vous cherchez encore un stage pour la semaine prochaine, pour les enfants, pourquoi pas cet atelier Cavalcade. C'est gratuit. Les infos auprès du centre culturel de Farciennes.