Deux semaines après le Ronquières Festival avec CST, l’événement n’est pas devenu un vecteur de contaminations

Premier événement wallon du genre à s’être tenu, les 14 et 15 août, sans le port du masque et le respect de la distanciation sociale malgré la Covid-19, le Ronquières Festival wallon se révèle être une réussite. L’utilisation du CST (Covid Safe Ticket) y a bien sûr beaucoup contribué. Car il a permis que la manifestation ne devienne pas vecteur de contamination pour les 40.000 festivaliers qui y ont pris part.



Le niveau de contaminations dans les entités proches de Ronquières, ainsi que dans tout le Hainaut, reste stable et le nombre des hospitalisations a même légèrement baissé.



Les organisateurs du Ronquières Festival se réjouissent donc d’avoir permis "un retour à la vie d’avant pour les amateurs de musique ". Mais ils soulignent aussi que le festival a aussi rendu sa raison d’être à de nombreux métiers de l’événementiel et de la culture.