Deux résidents légèrement intoxiqués lors d'un incendie dans un home à Braine-l'Alleud

Deux résidents ont été légèrement intoxiqués lors d'un incendie survenu dimanche matin, dans un home à Braine-l'Alleud, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon. Les victimes ont rapidement pu réintégrer l'institution où leur a été servi le repas de midi, nuance le président du Centre public d'action sociale (CPAS) brainois.

Les pompiers brabançons ont été appelés à intervenir, vers 8h00, sur le site de la résidence "Le Vignoble", une maison de repos et de soins gérée par le CPAS brainois et située le long de la rue du Paradis. Un incendie s'y était déclaré sur un balcon, provoquant un important dégagement de fumées aux deuxième et troisième étages de l'immeuble, lesquels ont été évacués.

En raison d'une suspicion d'intoxication, huit personnes ont été auscultées par un médecin du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR), lequel a requis le transport à l'hôpital de deux d'entre elles. "Celles-ci ont été admises, en début de matinée, au Centre hospitalier interrégional Edith Cavell (CHIREC) de Braine-l'Alleud, mais elles en sont rapidement sorties", précise le président du CPAS local.

En début d'après-midi, quelques chambres restaient inoccupées car des odeurs de fumées y persistaient. "Tous les résidents restent néanmoins hébergés au sein de l'établissement", conclut Pierre Lambrette.