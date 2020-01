Deux rappeurs bruxellois suspectés d'avoir "acheté" une mineure dans le but de la livrer à la prostitution

Arrestation d'une bande qui livrait des mineures à la prostitution : interview de Denis Goeman,... Au début de cette année, une Française âgée de 16 ans a été "vendue" par son petit ami à cette bande pour la somme de 2000 euros. Une semaine plus tard, cette jeune fille a été retrouvée en Belgique, non loin de Bruxelles. Entre temps, elle était contrainte de se prostituer par le biais d'un site internet. Selon le parquet, les suspects (dont l'organisateur de la prostitution de la jeune fille) ont tous été placés sous mandat d’arrêt "du chef d’exploitation de la prostitution d’une mineure de plus de 16 ans avec la circonstance qu’il s’agit de l’activité principale d’une association et traite des êtres humains".