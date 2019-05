Deux premières historiques pour Ecolo Luxembourg

Ecolo va envoyer à Namur son premier député wallon issu de la province de Luxembourg : le conseiller provincial, Jean-Philippe Florent, de Chiny.

Cette élection n’est pas une surprise, on s'attendait à ce que les Verts obtiennent l'un des six sièges de députés wallons luxembourgeois.

Avec la réforme des circonscriptions électorales, la province de Luxembourg ne forme désormais plus qu'une seule circonscription et, vu l'augmentation de la population, on est passé de 5 à 6 députés. Vu la vague verte, il était fort dès lors logique qu’Ecolo obtienne ce siège. L’agriculture, la mobilité et le logement figurent parmi les priorités de Jean-Philippe Florent.

Ce qui était moins sûr, par contre, c’était de décrocher un siège au fédéral. Mais Cécile Thibaut, sénatrice cooptée sortante, l’a fait. Là aussi, c’est une première.

La Stabuloise obtient l’un des quatre sièges luxembourgeois à la Chambre, au détriment du cdH qui - lui - perd un des deux sièges remportés en 2014. « Mon poste était un poste de combat. Je vous avoue que je n’y croyais pas... C’est une agréable surprise et une énorme responsabilité, les défis sont énormes. »

La Mobilité, le climat et la pauvreté sont des thèmes prioritaires pour Cécile Thibaut qui a déjà une expérience de 10 ans comme sénatrice.