Deux policiers blessés suite à des échauffourées à Saint-Gilles

Des échauffourées hier soir entre policiers et des dizaines de jeunes à Saint-Gilles. Cela s’est passé vers 21 heures aux alentours de la place Bethléem. Selon le parquet de Bruxelles, un projectile a été lancé sur une voiture de la police locale qui patrouillait. Le bourgmestre Charles Picqué confirme. Selon ce dernier, les policiers sont sortis et le dialogue s’est engagé. Une autre patrouille est alors arrivée. Et c’est à ce moment-là, selon le bourgmestre, que la tension est montée d’un cran. On ignore pour quelles raisons. Charles Picqué attend un rapport détaillé de la police cet après-midi.

En attendant, deux policiers sont en incapacité de travail, l’un pour quatre jours, l’autre pour une semaine. Ils ont été victimes de coups. Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête. Il analyse notamment les images de caméras de vidéo-surveillance afin d'identifier des suspects.