Deux personnes trouvent la mort après avoir été percutées par une voiture à Walcourt

Deux personnes sont décédées, jeudi soir vers 22h00, après avoir été percutées par une voiture à hauteur de la route du Barrage, a indiqué le porte parole de la zone Dinaphi Gilles Boonen.

L'accident s'est produit alors que les deux victimes, une mère et sa belle-fille, traversaient la chaussée sur un passage piéton. Les pompiers de la zone Dinaphi sont intervenus sur place avec plusieurs ambulances et véhicules de balisage et de logistique.

"Les deux victimes étant décédées, une enquête a eu lieu. Cela a duré jusqu'au moins 3h30 du matin", a précisé le porte parole de la zone Dinaphi. Le parquet de Namur et un expert se sont notamment rendus sur place.