Deux personnes sous mandat d'arrêt pour une culture de cannabis à Namur

Deux ressortissants néerlandais ont été interpellés et placés sous mandat d'arrêt suite à le découverte d'une culture de cannabis de plus 1.300 plants en périphérie du centre-ville de Namur, ont indiqué conjointement lundi le procureur du Roi de Namur et le chef de corps de la police Namur Capitale par voie de communiqué.

Le 13 juin dernier, le Service Enquêtes et Recherches (SER) ainsi que des équipes du Groupe d'Interventions Spéciales de la police Namur Capitale ont investi et démantelé une culture de plus de 1.300 plants de cannabis en périphérie du centre-ville namurois.

Deux personnes ont été interpellées et déférées devant le juge d'instruction qui les a placées sous mandat d'arrêt.