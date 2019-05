Deux ouvriers liégeois victimes d'une chute d'une dizaine de mètres à Bierges

Deux ouvriers liégeois ont été victimes d'une lourde chute, vendredi sur un chantier à Bierges, dans l'entité de Wavre, a-t-on appris lundi auprès de la police locale.

Travaillant pour le compte de l'entreprise T.Palm, deux ouvriers se trouvaient dans la nacelle d'un camion-grue, vendredi après-midi, sur un chantier de construction d'un immeuble, le long de la venelle des Buissons. Pour une raison indéterminée, alors que la cabine se trouvait à une dizaine de mètres de hauteur, celle-ci a brusquement chuté avant de rebondir sur le sol. Les deux travailleurs en ont été éjectés.

L'intervention de deux ambulances et d'un service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) a été requise sur les lieux. Les ouvriers blessés, deux quadragénaires originaires l'un d'Aywaille et l'autre de Stoumont, ont été transportés à l'hôpital Saint-Pierre à Ottignies où, au moment de leur admission, leurs jours n'étaient pas en danger.

Une enquête diligentée par l'auditorat du travail brabançon a été ouverte.