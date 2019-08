Deux nouvelles classes pour l'école communale d'Achêne

Dernière ligne droite avant la rentrée des classes. Et, comme chaque année dans les petites écoles de village, on fait ses comptes. Certaines, on le sait, sont régulièrement menacées de fermeture faute d'élèves en suffisance. Et puis, il y en a d'autres où c'est exactement l'inverse ! Du côté d'Achêne (Ciney) par exemple, le nombre d'enfants ne cesse d'augmenter. Et la commune a décidé de construire deux nouvelles classes.

Dès la rentrée, ces nouvelles classes remplaceront un conteneur installé dans la cour de récréation depuis plusieurs années. Car le nombre d'élèves continue d'augmenter, confirme la directrice Cécile Abrassart. "En 2016, il y avait 36 enfants inscrits en maternelle. Et à la rentrée de septembre, nous allons passer à 43. Même chose en primaire : il y en avait 40 et nous passerons à 59 élèves."

Certaines écoles de village se battent pour ne pas passer sous le seuil fatidique des 12 élèves. Celle d'Achêne profite sans doute d'une situation intéressante, au bord de l'E411, d'une population en augmentation - un nouveau quartier est en construction en face de l'école - mais pas seulement, selon l'échevine de l'Enseignement de Ciney, Laurence Daffe. "Je pense qu'il y a aussi une tendance chez les parents à retourner vers de petites écoles plus familiales, qui permettent d'offrir des projets un peu particuliers. Par exemple, l'installation d'un potager à côté de la cour. Outre la qualité des enseignants, ce sont là aussi des arguments qui peuvent expliquer le succès des petites écoles."

Cela dit, une école de village en 2019, ce n'est pas comme il y a 50 ans. En plus des deux classes, la commune a aménagé un parking. La plupart des enfants viennent à l'école en voiture.