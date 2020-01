Deux nouveaux chevaux de trait ont rejoint le service propreté de Schaerbeek

La commune de Schaerbeek vient d’acquérir deux nouveaux chevaux de trait pour vider les corbeilles publiques et assurer des animations pédagogiques liées à la propreté et au respect de la nature. Junior et Youri – ce sont leur nom- ont tous deux 5 ans, ils sont de race ardennaise.

Ils vont rejoindre Taram dans cette équipe qui existe depuis maintenant 9 ans. Et qui avait connu deux départs consécutifs : d’abord celui de Vouziers, qui était dans l’équipe depuis 2011, parti à la retraite dans un centre d’hippothérapie du côté de Charleroi. Ensuite celui de Domino, acquis récemment, mais qui présentait une malformation non détectable à l’achat.

Qui sont Youri et Junior ? "L’un vient de Marche-en-Famenne, l’autre de Recogne, explique Manu Bouvy, directeur du service propreté et espaces verts de Schaerbeek. Ce sont de jeunes chevaux déjà formés à l’attelage. On va progressivement travailler avec eux pour qu’ils se musclent et apprennent le métier en ville. On sera complètement opérationnels d’ici quelques mois. Et d’ici là, ils vont pouvoir réaliser des missions plus légères".

Outre le gabarit et l’âge, des critères comportementaux ont aussi été pris en compte pour le recrutement : " Le cheval doit pouvoir garder son sang-froid car travailler en ville est très différent de travailler à la campagne. Si un tram passe à pleine vitesse, le cheval doit pouvoir rester calme.