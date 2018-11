Deux mois après son lancement, la trottinette électrique partagée cartonne à Louvain-la-Neuve

Louvain-la-Neuve, ville piétonne... C'est oublier que les deux roues sont aussi à l'honneur dans la cité universitaire ! Avec les 24H vélos qui sont organisées chaque année et puis, depuis septembre, avec un autre moyen de locomotion, très "tendance" : la trottinette électrique. Elle fait fureur en ce moment un peu partout et Louvain-la-Neuve n'échappe pas à la règle.

Une société a même lancé en septembre dernier un concept de trottinettes électriques partagées. La société AXIO en a acheté une vingtaine.

Le système fonctionne grâce à une application smartphone qui permet de les localiser, de les déverrouiller et de les louer pour quelques minutes ou quelques heures.

Les étudiants sont évidemment la cible principale de ce nouveau service. Ils sont déjà 900 à s'être inscrits comme utilisateurs. L'application comptabilise une centaine de trajets par jour.

Le succès est plus rapide que prévu. "On a eu un très bon retour. On ne pensait d'ailleurs pas que ça allait être aussi rapide", explique Justin Courtois, le jeune patron d'Axio.

A présent, le succès est tel que la question de l'élargissement de l'offre se pose : en plus du centre urbain, pourquoi ne pas proposer les trottinettes aux entreprises installées aux portes de la cité universitaire ? "Avant de lancer le projet, j'avais eu des demandes de la part des entreprises, qui cherchent depuis pas mal de temps un système pour se rendre plus facilement en centre-ville sans utiliser la voiture." Car, bien entendu, avec les trottinettes, fini les embouteillages et les places de parking ! "Ça nous semblait être un bon relais entre les deux."