Deux médailles d'or pour deux brasseries luxembourgeoises

Lors du concours international de Lyon, le 3 avril dernier, deux brasseurs de la province de Luxembourg se sont illustrés. La brasserie des trévires (Arlon) et la brasserie gengoulf (Villers-devant-Orval, commune de Florenville) ont chacune décroché une médaille d’or parmi 1635 concurrents.

André Odwa a le sourire aux lèvres. Devant sa camionnette, il pose fièrement avec un exemplaire de sa gengoulf ambrée aromatisée aux cèpes. Une boisson qu’il propose parmi une gamme de 4 bières différentes. "C’est une bière qui a déjà rencontré un certain succès dans la région, les gens la connaissent et l’apprécient. Le fait de ramener une médaille de ce concours nous permet de gagner une reconnaissance, notamment à l’étranger", explique-t-il. Ce n’est pas la première fois que sa brasserie est récompensée. Il y a deux ans, la gengoulf "classique" avait décroché une médaille d’argent.

Première participation, première médaille

La jeune brasserie des trévires est, elle aussi, très satisfaite du résultat. Sa "recevresse", un stout impérial de 8,5% a conquis les papilles du jury. "Lorsque l’on participe à un concours, on espère toujours gagner. Si en plus c’est une médaille d’or, alors c’est un succès total", confie Fabien Hesbois, maître brasseur. Son entreprise, basée à la rue de l’Hydrion, existe depuis un peu plus de deux ans. Elle est issue d’une fusion entre la brasserie "maire", la brasserie "la recevresse" et la brasserie "la faucheuse". Toutes les trois ont décidé de regrouper leurs forces. Chaque année, quelque 400 hectolitres sortent des cuves.

La Belgique a gagné 36 médailles (20 d’or et 16 d’argent) sur un total de 513. Ajoutons également qu’un fromage, un vin et 14 spiritueux belges ont aussi reçu une distinction dans d’autres catégories.