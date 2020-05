Deux jeunes venus de Flandre arrêtés pour trafic de stupéfiants à Namur

Deux jeunes hommes originaires de Flandre ont été interpellés pour trafic de stupéfiants le mercredi 6 mai à Namur, indique lundi le parquet namurois. Ils ont été placés sous mandat d'arrêt.

"Ils ont décidé de braver les règles de confinement et de venir jusqu'à Namur vendre des stupéfiants pour le compte d'une filière hollandaise", a expliqué le ministère public. "Ils ont été contrôlés et interpellés par des membres de la police Namur capitale en possession de 200 grammes d'héroïne, 20 de cocaïne et d'une somme de 650 euros."

Entendu par un juge d'instruction le jeudi 7 mai, les deux individus ont été placés sous mandat d'arrêt.