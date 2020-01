Deux incendies suspects en milieu agricole ce weekend

Le premier a eu lieu à Florennes dans la nuit de vendredi à samedi. Il a touché un hangar, route de Mettet. Deux tracteurs et une jeep sont partis en fumée. Plusieurs foyers ont été détectés. Le propriétaire du hangar avait déjà été victime d'un tel incendie en 2018.

La nuit suivante, ce sont plus de plus de 2000 ballots de paille stockés dans un champ de Vodelée, à Doische, sont partis en fumée. Là-aussi une suspicion d'incendie criminel existe. Les pompiers auraient également découvert deux départs de feu. Les dommages sont évalués à plus de 100.000 euros.