Deux incendies en deux jours à l'Ecole européenne de Laeken

L'école européenne de Bruxelles IV, située à Laeken, a subi deux incendies mardi après-midi et mercredi en fin de matinée, a indiqué mercredi Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. Environ 250 élèves ont été évacués mardi et mercredi, une fois le feu déclaré et pour la durée de l'intervention.

Mardi, après 14h00, le feu s'est déclaré dans une poubelle d'un local sanitaire situé au premier étage de l'école. Des dégâts ont été constatés sur la porte et au plafond du local. Un des travailleurs a essayé d'éteindre l'incendie. Il a été intoxiqué par les fumées et a dû être transféré à l'hôpital pour être soigné.

En fin de matinée mercredi, c'est aussi une poubelle qui a pris feu dans un local sanitaire, mais au 3e étage de l'école. Le couloir a été sali par de la suie et par des traces de fumée. Il n'y a pas eu de blessé.

L'école va ouvrir une enquête interne. La police va également enquêter pour déterminer s'il s'agit d'incendies volontaires.