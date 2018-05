Deux hommes pris en flagrant délit de vol dans un recyparc à Ouffet

Deux Liégeois ont été pris en flagrant délit de vol de ferraille dans un parc à conteneurs, a indiqué lundi matin le parquet de Liège. Ils sont tous les deux en aveu.

Deux hommes respectivement âgés de 44 et 34 ans ont été surpris en train de voler de la ferraille issue d'un parc à conteneurs, situé à Ouffet.

Ce sont les riverains qui ont fait appel à la police pour lui signaler les agissements suspects d'un véhicule. La voiture des deux voleurs était stationnée depuis un long moment devant le recyparc. "Ils craignaient qu'un vol soit en cours", a souligné lundi matin le parquet de Liège.

Les agents se sont finalement rendus sur les lieux et ont constaté que deux Liégeois étaient entrés sur le site et qu'ils le dépouillaient. Les individus remplissaient le coffre de leur véhicule avec de la ferraille provenant du parc à conteneurs. Interpellés et entendus, ils sont en aveu. Ils ont été déférés au parquet de Liège.