Deux Herstaliens reconnus coupables de tenderie

Deux Herstaliens ont été jugés mardi par le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis des actes de braconnage d'oiseaux (tenderie) et avoir capturé et détenu illégalement plusieurs oiseaux. Le tribunal a déclaré les faits établis mais leur a accordé la suspension du prononcé.

Les agents de l'unité anti-braconnage du service public de Wallonie (SPW) avaient effectué une enquête et une visite chez les prévenus, un Herstalien âgé de 51 ans et son fils âgé de 22 ans, après la réception d'une information relative à des faits de tenderie. Cette visite avait mené à la découverte d'un filet japonais tendu dans le fond du jardin destiné à la capture d'oiseaux. Le prévenu et son fils avaient capturé des pinsons des arbres, un fanniard, des chardonnerets élégants, des tarins des arbres, des sizerins flammés et des serin cini entre janvier 2013 et mars 2015.

Ils étaient aussi en possession de quatre tarins des arbres, de deux chardonnerets élégants et d'un pinçon du nord dépourvus de bagues d'élevage et détenus dans de petites cages.

Quatre autres oiseaux étaient munis de bagues mais n'étaient pas en conformité avec la législation.

Le tribunal a déclaré les préventions établies contre les deux prévenus mais, en raison de l'absence de condamnation antérieure, il leur a octroyé la suspension du prononcé pour une durée de trois ans.