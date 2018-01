Deux fois moins d'asbl provinciales en Hainaut

L'an dernier, la révélation du montant des rémunération des présidents de certaines asbl provinciales a mis le feu aux poudres. Le collège provincial a dès lors demandé un audit au sein du secteur. Cet audit n’a révélé aucune irrégularité. "Il nous a aussi révélé que nos asbl étaient suffisamment en ordre sur le plan de leur statut et de leur fonctionnement pour s’engager dans un grand processus de rationalisation", précise le président du collège provincial, Serge Hustache (PS).

Moins d’asbl pour plus de contrôle démocratique

Cette grosse refonte du secteur des asbl provinciales est un chantier qui sera mis en route dès ce premier trimestre. Il s’agira de faire passer le nombre de ces structures de 37 actuellement à 16. "Une vraie petite révolution", commente Serge Hustache. On parle ici des asbl qui ont une majorité d'élus provinciaux dans leur conseil d'administration. "Avec moins d’asbl, les conseillers provinciaux pourront vraiment être présents dans les conseils d’administration et exercer un contrôle démocratique. Nous ferons aussi en sorte qu’ils aient toutes les informations en amont, toutes les réponses aux questions qu’ils se posent", poursuit-il.

Concrètement, les asbl seront réparties en trois "piliers" : culture-tourisme, éco-développement territorial et action sociale. Pour diviser par deux le nombre d’asbl, plusieurs mécanismes seront à l’œuvre. Il y aura principalement des fusions ou des absorptions (par exemple, l’asbl Voies d’eau du Hainaut fusionne avec la Fédération du tourisme). Certaines asbl seront pour leur part provincialisées, c’est-à-dire qu’elles deviendront des services provinciaux à part entière. (l’Office provincial des métiers d’art, les Instituts médico-pédagogiques…). Enfin, d’autres, comme l’asbl CEDORES (Centre de documentation et de recherche sociale du Hainaut), disparaîtront du paysage.

Les 700 emplois maintenus

Seize nouveaux conseils d’administration seront élus dans les semaines qui viennent. Les nouveaux administrateurs recevront un "kit de prise de connaissance" de leur asbl et leurs mandats ne seront pas rémunérés. Les 700 emplois dans ces asbl resteront pour leur part garantis. Cela dit, il pourrait y avoir des grincements de dents chez quelques dizaines de fonctionnaires provinciaux, qui étaient détachés dans ces asbl – et payés- pour des missions ponctuelles. Ces missions seront désormais confiées à des extérieurs. Serge Hustache n’est d’ailleurs pas certain que l’opération ne coûtera rien à la Province: "Toute cette mécanique suppose aussi des transferts de points APE, par exemple, qui pourraient engendrer un surcoût financier, mais ça vaut la peine de le faire", conclut-il.