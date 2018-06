Deux enfants de 9 et 12 ans, qui roulaient à vélo, renversés par une voiture à Laeken

Ils ont été renversés par une voiture vendredi soir et emmenés à l'hôpital. On a craint un moment que l’aîné ne survive pas à ses blessures mais aux dernières nouvelles, ses jours ne seraient plus en danger.

On ne sait pas grand-chose sur les circonstances de l'accident mais selon les premières constatations, le conducteur n'a pas pris la fuite et ne conduisait pas sous influence.

L'accident s'est produit rue Stéphanie, dans un quartier très peuplé.

Certains y déploraient ce weekend, le manque d'aménagement pour les enfants.