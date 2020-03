Deux classes fermées avec précipitation au sein de l’Athénée Royal d’Uccle 2 suite à des cas positifs de coronavirus

Deux élèves ont été traités positifs au coronavirus ce mardi au sein de l’Athénée Royal D’Uccle 2 (ARU2) en Région bruxelloise.

La direction de l’école rapidement mise au courant a décidé de fermer les deux classes qu’ils ont fréquentées et de renvoyer leurs camarades chez eux. Une mesure de "quarantaine" prise dans la précipitation selon Xavier Gonzalez le porte-parole du ministre Frédéric Daerden responsable des athénées en fédération Wallonie Bruxelles. "Une circulaire a été adressée à l’ensemble des écoles pour rappeler la procédure : pas de fermeture d’école, pas de fermeture de classe. Seuls les enfants malades ou pour lesquels il y a une suspicion de maladie doivent être écartés et rester à la maison", insiste le chef de cabinet adjoint. "La décision était certainement liée au contexte particulier. Ce que l’on peut comprendre puisque ce n’est pas une situation facile à vivre dans les écoles où la pression peut parfois être directe et forte. L’essentiel est de garder de la sérénité pour justement éviter un effet d’emballement".

Les pouvoirs organisateurs sont tenus de respecter les instructions délivrées par le conseil national de sécurité. À ce stade, les élèves ne présentant aucun symptôme devront donc reprendre les cours le plus rapidement possible.

►►► À lire aussi : Toutes les infos sur le coronavirus